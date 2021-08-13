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Почти три миллиона жителей Японии вынуждены покинуть дома из-за ливней

  /   Обновлено: 13 августа 2021 05:50
Происшествия
Почти три миллиона жителей Японии вынуждены покинуть дома из-за ливней
pixabay.com

Токио, 13 августа. Эвакуация объявлена в Японии из-за сильных и продолжительных дождей. Покидать места жительства придется почти 3 миллионам японцев, передал телеканал NHK в пятницу.

Обильные осадки вызвали опасность схода оползней и выхода рек из берегов. Призыв властей направлен на несколько районов юго-западных префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима, а также западных Хиросима и Симанэ. По прогнозам, сильные дожди могут продлиться до конца субботы, за сутки может выпасть до 300 мм осадков.

Тем временем на Курилах потерпел крушение вертолет Ми-8. Поиски тел погибших возобновили с наступлением рассвета.

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япония непогода природное бедствие
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