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Корзина из нескольких валют позволит сохранить сбережения
Экономика
Корзина из нескольких валют позволит сохранить сбережения
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 августа. Сохранить сбережения и компенсировать скачки курсов валют можно разными способами. Один из действенных раскрыли в ИК «Универ Капитал».

Хранение сбережений в разных валютах позволит добиться их наилучшей сохранности. Портфель лучше всего формировать из рубля, доллара, евро и фунта, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«К сожалению, курс иностранных валют друг к другу плавающий, и предсказать, какая валюта вырастет — сложно. Однако можно сформировать корзину из нескольких валют, по примеру индекса DXY. Как вариант, разделить сбережения на четыре части в равных долях, на рубль, доллар, евро и английский фунт. Колебание валют будет скомпенсировано друг к другу и можно будет сохранить сбережения», — передает слова Тузова «Прайм».

Не стоит ориентироваться на колебание только одной из валют. Доллар при падении потянет за собой и другие денежные единицы.
Американская и европейские валюты недавно упали в цене. Банк России понизил официальные курсы евро и доллара.

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