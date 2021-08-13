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Экс-депутат Рады Мураев назвал постыдным поведение Зеленского

  /   Обновлено: 13 августа 2021 05:41
Политика
Экс-депутат Рады Мураев назвал постыдным поведение Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 13 августа. Президент Украины Владимир Зеленский обманул украинцев и узурпировал власть. Так считает бывший президент Рады Евгений Мураев.

Депутат раскритиковал главу государства за отсутствие реакции на предложение вице-премьера по интеграции неподконтрольных территорий Алексея Резникова установить на Украине силы американской противовоздушной обороны. Мураев напомнил, что Зеленский пообещал разрешить конфликт на востоке страны, однако война там продолжается до сих пор.

Президент Украины является «малодушным, абсолютно лживым, недальновидным человеком», который так и не оставил свое актерское прошлое, добавил Мураев. По вине Зеленского в стране остановилась работа независимых вертикалей власти, так как она мешала росту его рейтинга, заключил депутат.

Члены запрещенной в России радикальной группировки «Национальный корпус»1 ранее объявили о проведении масштабного митинга у Офиса президента Украины в Киеве. Националисты обвиняют режим Зеленского в зачистке «улиц» при подготовке к подписанию документов по урегулированию в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина зеленский мураев
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