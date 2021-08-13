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Губернатор Воронежской области призвал жителей избегать фейков о взрыве автобуса
Происшествия
Губернатор Воронежской области призвал жителей избегать фейков о взрыве автобуса
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Воронеж, 13 августа. Жителям Воронежа необходимо избегать фейк-новостей о версиях взрыва автобуса, который произошел вечером 12 августа. Такое предупреждение сделал губернатор региона Александр Гусев.

Глава Воронежской области также распорядился обеспечить оказание полноценной медицинской помощи пострадавшим. Также Гусев приказал организовать выплаты материальной компенсации, размеры которой будут установлены позже.

«Отдельно предостерегаю от распространения фейковой информации о трагедии: такой контент будет передаваться в правоохранительные органы по результатам мониторинга интернета», — заявил Гусев в соцсети.

Во время взрыва автобуса в Воронеже пострадали по меньшей мере 18 человек. Женщина, которой во время происшествия оторвало треть нижней голени, впоследствии умерла в реанимации.

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