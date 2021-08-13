Опрос «Автостата» выявил импульсивность женщин в покупке авто

Москва, 13 августа. Мужчины и женщины по-разному подходят к покупке автомобиля. Специалистами «Автостата» был проведен опрос, установивший критерии выбора машины у прекрасной половины человечества.

Так, при покупке автомобиля с пробегом 58 процентов женщин предпочтут посоветоваться с близкими и друзьями, а сделают выбор самостоятельно только 42 процента. Однако новую машину женщины покупают гораздо увереннее: 57 процентов респондентов обходятся без помощи в выборе модели.

Также выяснилось, что женщины совершают покупку авто гораздо импульсивнее мужчин. Десять процентов опрошенных покупают авто, не задумываясь. В целом женщины гораздо быстрее определяются с выбором, чем мужчины.

На российский рынок в скором времени нагрянут электрокары. Россия к 2024 году планирует выпустить 25 тысяч электроавтомобилей.

Так, например, выбирая автомобиль с пробегом, больше половины женщин (58%) обсуждают его характеристики с родственниками и друзьями и лишь 42% делают выбор полностью самостоятельно. А вот при покупке новой машины дамы чувствуют себя увереннее, и 57% из них не нуждаются в советах со стороны. Источник: https://www.autostat.ru/news/49054/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop © Автостат.

Так, например, выбирая автомобиль с пробегом, больше половины женщин (58%) обсуждают его характеристики с родственниками и друзьями и лишь 42% делают выбор полностью самостоятельно. А вот при покупке новой машины дамы чувствуют себя увереннее, и 57% из них не нуждаются в советах со стороны Источник: https://www.autostat.ru/news/49054/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop © Автостат.

Так, например, выбирая автомобиль с пробегом, больше половины женщин (58%) обсуждают его характеристики с родственниками и друзьями и лишь 42% делают выбор полностью самостоятельно. А вот при покупке новой машины дамы чувствуют себя увереннее, и 57% из них не нуждаются в советах со стороны Источник: https://www.autostat.ru/news/49054/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop © Автостат.

Так, например, выбирая автомобиль с пробегом, больше половины женщин (58%) обсуждают его характеристики с родственниками и друзьями и лишь 42% делают выбор полностью самостоятельно. А вот при покупке новой машины дамы чувствуют себя увереннее, и 57% из них не нуждаются в советах со стороны Источник: https://www.autostat.ru/news/49054/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop © Автостат.