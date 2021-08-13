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Мощное землетрясение произошло в центре Кузбасса
Происшествия
Мощное землетрясение произошло в центре Кузбасса
wikipedia.org  /  Yamaguchi先生 / CC BY-SA 3.0

Кемерово, 13 августа. Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли в ночь на 13 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области. Об этом сообщили в местном отделении Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился недалеко от населенного пункта Большая Талда. В этом районе расположено несколько предприятий по добыче угля. Однако подземные толчки не помешали их работе. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в геофизической службе.

Вечером 9 августа похожее сейсмособытие было зафиксировано в Черном море рядом с Крымом. Магнитуда подземных толчков составила 3,4 по шкале Рихтера.

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