Мощное землетрясение произошло в центре Кузбасса

Кемерово, 13 августа. Подземные толчки магнитудой 5,4 произошли в ночь на 13 августа в Прокопьевском районе Кемеровской области. Об этом сообщили в местном отделении Единой геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился недалеко от населенного пункта Большая Талда. В этом районе расположено несколько предприятий по добыче угля. Однако подземные толчки не помешали их работе. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в геофизической службе.

Вечером 9 августа похожее сейсмособытие было зафиксировано в Черном море рядом с Крымом. Магнитуда подземных толчков составила 3,4 по шкале Рихтера.