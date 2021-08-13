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Общество
Новые наследники проданной квартиры могут оспорить сделку в суде
pixabay.com

Москва, 13 августа. Россиянин может лишиться своего наследства вне зависимости от составленного завещания. Об этом сообщил руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев.

Подобные правила регулируются Гражданским кодексом РФ. По словам юриста, они также распространяются на недвижимость, которая после составления завещания может перейти в руки другим наследникам в случае обращения в суд, передает агентство «Прайм».

«Наследниками первой очереди являются дети, родители и супруги, за ними идут лица, которые были на иждивении человека не меньше года до его смерти. Ко второй очереди относятся: братья, сестры, бабушки и дедушки. Родственники одной очереди получают наследство в равных долях», — объяснил специалист.

Близкий круг умершего, в случае наличия доли на квартиру, может оспорить продажу недвижимости. Однако в этом случае есть возможность избежать разногласий, если один наследник предложит другому выкупить свою долю.

Несмотря на такую возможность, во время рассмотрения дел об оспаривании завещаний одно только слово может изменить судьбу наследства. Человек может лишиться права на квартиру, если заявит, что присутствовали при составлении документа.

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квартира продажа наследство недвижимость
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