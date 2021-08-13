Военные учения России заставили Норвегию задуматься о поиске новых союзников

Осло, 13 августа. Проводя военные учения на севере, Россия дает понять миру, что может уничтожать подкрепления НАТО и лишать Альянс свободы передвижения, пишет Dagbladet.

Представитель Консервативной партии Норвегии по вопросам оборонной политики Хорек Эльвенес в колонке для Dagbladet рассказал норвежским читателям о крупных российских военных учениях «в непосредственной близости от берегов Норвегии». В маневрах были задействованы 10 тыс. человек, 70 автомобилей, 15 самолетов и 30 боевых кораблей.

Политик напомнил, что ранее, в ходе учений «Запад-2018», российские войска уже отрабатывали нападение на базу разведки в Варде и авиабазу Буде, а в 2019 году Северный флот в сотрудничестве с Балтийским провел крупнейшие военно-морские учения вблизи Норвегии.

«Возросший военный потенциал России и ее возросшая активность создают новую угрозу маршрутам снабжения в Атлантическом океане», — подчеркивает Эльвенес.

По его словам, именно действия российской армии вынуждают Норвегию усиливать контроль за границей. Помимо этого, страна значительно увеличила бюджет разведки, купив второй разведывательный корабль. Политик уверен, чтобы сдержать Россию на севере, необходимо укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами и ближайшими союзниками Норвегии.

Ранее на этой неделе сообщалось, что масштабные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021», запланированные на сентябрь, вызвали панику у европейских стран, несмотря на то, что министерства обороны обеих стран неоднократно делали заявления, что совместные маневры носят исключительно оборонительный характер и ничем не угрожают другим государствам. Однако некоторые страны НАТО настолько напуганы предстоящими учениями, что видят в них «скрытую подготовку к нападению».