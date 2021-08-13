Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 05:59
05:59
Происшествия
Мощное землетрясение произошло в центре Кузбасса
05:59
Происшествия
Губернатор Воронежской области призвал жителей избегать фейков о взрыве автобуса
05:56
Общество
Тяжельников: массовая вакцинация поможет прервать цепочку передачи COVID-19
05:49
Происшествия
Почти три миллиона жителей Японии вынуждены покинуть дома из-за ливней
05:40
Экономика
Корзина из нескольких валют позволит сохранить сбережения
05:38
Политика
Экс-депутат Рады Мураев назвал постыдным поведение Зеленского
05:33
Общество
Опрос «Автостата» выявил импульсивность женщин в покупке авто
05:24
Политика
Немецкий депутат Котре назвал сроки введения в эксплуатацию «СП-2»
05:15
Общество
Новые наследники проданной квартиры могут оспорить сделку в суде
05:09
Политика
Военные учения России заставили Норвегию задуматься о поиске новых союзников
Все новости

Военные учения России заставили Норвегию задуматься о поиске новых союзников
Политика
Военные учения России заставили Норвегию задуматься о поиске новых союзников
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Осло, 13 августа. Проводя военные учения на севере, Россия дает понять миру, что может уничтожать подкрепления НАТО и лишать Альянс свободы передвижения, пишет Dagbladet.

Представитель Консервативной партии Норвегии по вопросам оборонной политики Хорек Эльвенес в колонке для Dagbladet рассказал норвежским читателям о крупных российских военных учениях «в непосредственной близости от берегов Норвегии». В маневрах были задействованы 10 тыс. человек, 70 автомобилей, 15 самолетов и 30 боевых кораблей.

Политик напомнил, что ранее, в ходе учений «Запад-2018», российские войска уже отрабатывали нападение на базу разведки в Варде и авиабазу Буде, а в 2019 году Северный флот в сотрудничестве с Балтийским провел крупнейшие военно-морские учения вблизи Норвегии.

«Возросший военный потенциал России и ее возросшая активность создают новую угрозу маршрутам снабжения в Атлантическом океане», — подчеркивает Эльвенес.

По его словам, именно действия российской армии вынуждают Норвегию усиливать контроль за границей. Помимо этого, страна значительно увеличила бюджет разведки, купив второй разведывательный корабль. Политик уверен, чтобы сдержать Россию на севере, необходимо укреплять сотрудничество с Соединенными Штатами и ближайшими союзниками Норвегии.

Ранее на этой неделе сообщалось, что масштабные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021», запланированные на сентябрь, вызвали панику у европейских стран, несмотря на то, что министерства обороны обеих стран неоднократно делали заявления, что совместные маневры носят исключительно оборонительный характер и ничем не угрожают другим государствам. Однако некоторые страны НАТО настолько напуганы предстоящими учениями, что видят в них «скрытую подготовку к нападению».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Военные учения России заставили Норвегию задуматься о поиске новых союзников
норвегия вс рф военные учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru