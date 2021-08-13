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Инфекционист предупредил, что в будущем болеть COVID-19 будут дольше
Общество
Инфекционист предупредил, что в будущем болеть COVID-19 будут дольше
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 13 августа. COVID-19 в будущем изменится и, скорее всего, будет вызывать более длительное и тяжелое течение болезни, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, изменения заболевания, как ожидается, приведут к более длительному течению, более выраженным постковидным синдромам. Однако уровень летальности вряд ли изменится.

В течение полугода может появиться новый измененный вариант коронавируса. Он, как ожидается, приведет к новому всплеску заболеваемости, передает РИА Новости.

Тимаков призвал всех вакцинироваться, поскольку только это может спасти и от мутаций: когда вирус поражает привитого человека, то в организме он не успевает мутировать, а также меньше выделяется в окружающую среду.

Ранее в среду стало известно, что ВОЗ соберет новую группу ученых для изучения происхождения COVID-19. В организации призвали не политизировать процесс по изучению происхождения коронавирусной инфекции. Специалисты указывают на важность предоставления данных для развития понимания науки.

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коронавирус тимаков
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