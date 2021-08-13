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Рогозин раскритиковал мнение астрофизика из Франции о колонизации Марса
Общество
Рогозин раскритиковал мнение астрофизика из Франции о колонизации Марса
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 13 августа. Астрофизик из Франции Луи д"Эндеркур указал на отсутствие научных оснований для колонизации Марса. С этим мнением не согласился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Космонавтика, по мнению Рогозина, нужна для улучшения жизни на Земле, а не для поисков возможностей сбежать с планеты миллиардерам. Об этом глава госкорпорации написал на своей странице в Facebook.

«Мое мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле», — заявил Рогозин.

Астрофизик Луи д"Эндеркур раскритиковал идею Илона Маска колонизировать Марс, так как эта планета непригодна для жизни. По мнению Рогозина, космонавтика должна объединять мировые культуры и развивать коммуникацию между людьми и континентами.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко высказался о коррупции в рядах оборонно-промышленного комплекса. Он отметил необходимость введения смертной казни. Такого мнения он придерживался во времена работы в Госдуме, передает «Царьград».

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