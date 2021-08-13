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Флорист Сухаржевский назвал причины подорожания цветов перед 1 сентября
Общество
Флорист Сухаржевский назвал причины подорожания цветов перед 1 сентября
pixabay.com

Москва, 13 августа. Цветочные магазины повышают цены, исходя из роста отпускных цен на оптовых базах, где они закупаются. Если закупочная цена не меняется, то цены не повышаются.

Последние годы россияне не покупают массово цветы перед первым сентября, в основном это делают родители первоклашек. Цены на этот товар растут ежегодно, это зависит от курса евро, так как в основном их поставляют из Нидерландов. Из-за пандемии закрылось множество теплиц для выращивания цветов, что также привело к росту цен. Об этом флорист Георгий Сухаржевский рассказал в интервью радио Sputnik.

«Стандартный рост закупочных цен на цветы – порядка 10% в год», – уточнил Сухаржевский.

В Петербурге на крыше дома появился целый сад. Уже десять лет ландшафтный дизайнер Вячеслав Алексеев высаживает на крыше дома различные растения, среди которых в основном почвопокровные и суккуленты.

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