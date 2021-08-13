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Екарный Бабай и Отчебучка: очередной возмутительный памятник появился в России

  /   Обновлено: 13 августа 2021 04:59
Общество
Екарный Бабай и Отчебучка: очередной возмутительный памятник появился в России
Pr Scr Пятый канал

Краснодар, 13 августа. Жители Краснодара возмущены памятнику героям неприличных выражений. За последнее время это уже далеко не первый возмутительный монумент в России.

В столице Кубани появилась необычная достопримечательность: памятники героям не совсем приличных выражений. Однако местные жители восприняли новшество неоднозначно, не всем понравилось соседство с Ядреной вошью, екарным Бабаем, Ешкиным котом и Отчебучкой.

«Ну что это за «отчебучка»? Черти что!!! Все! Убрать и поставить нормальное!» — возмущается жительница Краснодара Татьяна Полухина, передает Пятый канал.

Другие местные жители отметили, что памятники выглядят «некрасиво», «неэстетично» и сделаны непрофессионально. Инициатором необычных скульптур стал предприниматель Юрий Матвиенко, который таким образом хотел украсить свой город. Однако его идея не нашла народной поддержки. Возмутились в Сети даже профессиональные мастера. В частности, заслуженный художник РФ Светлана Демкина подчеркнула, что на это «вообще не возможно смотреть».

Многие вспоминают, что за последнее время это далеко не первые спорные скульптуры. Много шума наделала железная Аленушка из Воронежа, некоторые помнят комара-нефтесос из Ноябрьска, памятник клизме из Железноводска и бронзовые шпроты из Калининграда.

Однако с критикой согласны не все. Если памятник притягивает туристов, его постоянно фотографируют и обсуждают, стоит ли его сносить. В качестве примера некоторые приводят в пример памятник Петру Первому на территории Петропавловской крепости в Петербурге. До сих пор многие возмущаются, что он выглядит карикатурой на первого императора. Однако монумент уже стал культовым и привлекает толпы туристов ежедневно.

Отметим, что и у снесенной воронежской Аленки нашлись свои почитатели. Ранее художник Николай Копейкин в эфире Медиагруппы «Патриот» выразил мнение, что «это отличный памятник». Ведь скульптура получилась выразительной и вызвала обсуждение по всей стране.

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памятник краснодар аленка
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