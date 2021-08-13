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Евросоюз намерен сохранить свое представительство в Минске
Политика
Евросоюз намерен сохранить свое представительство в Минске
pixabay.com

Брюссель, 13 августа. Представительство Евросоюза останется в столице Белоруссии, несмотря на ухудшение отношений между Минском и Брюсселем, заявили во внешнеполитической службе ЕС.

Причину сохранения представительства назвал представитель службы Петер Стано. Евросоюз, по его словам, придерживается политики открытых каналов коммуникации.

«Один из принципов политики ЕС заключается в том, чтобы сохранять вовлеченность даже в сложных ситуациях и оставлять каналы коммуникации открытыми», — подчеркнул Стано в беседе с «Известиями».

Представитель внешнеполитической службы также рассказал о работе с представительством Белоруссии в Брюсселе. ЕС, по его словам, учитывая текущие обстоятельства, поддерживает общение по мере необходимости.

Белоруссия ранее предложила США уменьшить число сотрудников посольства в Минске. Речь идет о сокращении штата дипмиссии до пяти человек.

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