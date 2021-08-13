В США гадают, почему на Дальнем Востоке электромобили обходятся дешевле «Лады»

Хабаровск, 13 августа. Электромобили для жителей Хабаровска стали обычным явлением и благодаря близости с Азией обходятся местным жителям дешевле отечественных авто, пишет Bloomberg.

Владелец автомастерской в Хабаровске рассказал журналистам американского издания, что сегодня электромобили «можно увидеть практически на каждом углу». По его словам, владельцы авто часто спускают розетки с балконов, чтобы заряжать машины.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», более одной пятой всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май, были проданы в Хабаровске и других частях Дальнего Востока. При том, что в этих местах проживает всего 4% населения страны.

Bloomberg сообщил американским читателям, что интерес местных жителей к электроавтомобилям объясняется не заботой об экологии, а уникальной экономической ситуацией в регионе. Из-за близости к Азии жители Дальнего Востока имеют доступ к достаточно недорогим подержанным электромобилям, импортируемым из Японии.

В пользу такого вида транспорта говорит и относительно невысокие цены на электричество, которые субсидируются государством.

«Совокупное действие этих рыночных сил позволило достичь в этом российском регионе того, чего правительства мировых стран пытаются достичь посредством своей политики и технологических достижений, а именно сделать электромобили более дешевой альтернативой их аналогам, работающим на бензине», — подчеркивает Bloomberg.

Аналитики подсчитали, что пользователь подержанного Nissan Leaf на Дальнем Востоке сэкономит за год в среднем 40-50 тыс. рублей по сравнению со стоимостью владения российской Lada Granta.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, через сколько лет электрические машины смогут занять две трети мирового автомобильного рынка. Ежегодные продажи электромобилей должны возрасти с трех до 66 миллионов к 2040 году. Эксперты ожидают, что спустя 20 лет на долю машин с двигателями внутреннего сгорания будет приходиться 1/3 рынка.