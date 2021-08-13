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Более 30 иностранных разведчиков пролетали у границ России за неделю
Армия
Более 30 иностранных разведчиков пролетали у границ России за неделю
pixabay.com

Москва, 13 августа. За прошедшую неделю на границе России было зафиксировано более 30 иностранных летательных аппаратов, производивших разведку.

В общей сумме у границ России было зафиксировано 33 иностранных самолета и 5 беспилотников за последнюю неделю. Все они проходили под контролем радиолокационных систем. Пересечения воздушной границы не произошло передают «Известия».

Недавно Россия представила истребитель нового класса Checkmate. О том, почему он может стать настоящей проблемой для США, рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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граница разведка истребители беспилотники
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