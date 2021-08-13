Упавший на Камчатке вертолет обнаружили на дне озера

Петропавловск-Камчатский, 13 августа. Разбившийся на Камчатке вертолет Ми-8 обнаружен на глубине свыше 145 метров. Сейчас на озере, куда упало воздушное судно, работает глубоководная техника.

Техника принадлежит Минобороны России и МЧС. С наступлением утра местные спасатели продолжили поисковые работы вблизи Курильского острова, уточнили в экстренных службах.

Спасти удалось восемь человек, двое из которых остаются в реанимации. Еще два человека отказались от госпитализации. Врачам удалось спасти ногу одному из пострадавших.

В настоящее время рассматриваются три основных версии крушения Ми-8. Трагедия могла произойти из-за плохих погодных условий, ошибки пилота или технической неисправности.