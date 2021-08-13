Названы свойства мяты, опасные для здоровья

Москва, 13 августа. Специалисты говорят о пользе мяты многие годы: она успокаивает, обезболивает, нормализует пищеварение. Однако даже у чудо-растения есть побочные эффекты.

Полезные свойства мяты обеспечивает содержащийся в ней ментол. Он раздражает холодовые рецепторы, нервные и кровеносные сосуды, которые за счет этого расширяются. Это позволяет человеку не так сильно чувствовать боль.

Отвар растения помогает стабилизировать артериальное давление и улучшить перистальтику кишечника, нормализовав процессы пищеварения. Содержания мяты в травяных сборах окажет помощь при гепатите, холецистите и желчекаменной болезни.

Однако даже у столь полезной травы есть противопоказания, о которых нельзя забывать, пишет портал «Униан». Среди побочных эффектов и последствий значатся: аллергия, снижение либидо у мужчин, варикоз, нарушении концентрации внимания. С осторожностью стоит применять мяту людям с пониженным артериальным давлением.

Ранее врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук предупредил, что мужчинам необходимо избегать продуктов и напитков, которые снижают уровень тестостерона, так как именно он отвечает за половое влечение. Подобное воздействие на организм оказывает большое количество кофе, алкоголя и мяты.

На уровень тестостерона в организме также негативно влияет пиво. Поэтому мужчинам важно исключать из рациона этот напиток и то, что приводит к ожирению.