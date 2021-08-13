Ямальские депутаты приняли ряд поправок в региональные законы

ямал, 13 августа. В заксобрании Ямала приняли поправки в окружной закон для многодетных семей и закон о транспортном налоге для льготников.

Согласно закону, на так называемый чумовой капитал теперь могут рассчитывать семьи после рождения третьего и последующих детей. Слова директора окружного государственно-правового департамента Дмитрия Погорелого передает «Ямал-Медиа».

«Благодаря изменениям еще 53 семьи коренных северян смогут получить чумовой комплект в этом году. Всего же до конца года этой мерой воспользуются около 100 многодетных кочевых семей», — отмечает Погорелый.

Был принят и другой комплект поправок. Он касается в том числе многодетных семей, для которых теперь расширен перечень транспортных средств, не облагающихся пошлиной. Помимо этого, ямальцы с инвалидностью, родители или попечители детей с ограниченными возможностями, ветераны боевых действий могут не платить транспортный налог на автомобиль вне зависимости от мощности двигателя.

Недавно губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил молодой семье сертификат на получение чумового материнского капитала. Вручение состоялось в перинатальном центре Салехардской больницы.