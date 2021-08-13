Командование ВС США признало лидерство России в сфере гиперзвукового оружия

Вашингтон, 13 августа. Российская Федерация является лидером в разработке гиперзвукового ракетного вооружения. Об этом заявил глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард.

Американский военачальник также отметил, что военные датчики армии США, которые базируются на земле и в космосе недостаточно хороши для обнаружения гиперзвуковых ракет. Он также отметил, что Россия вкладывает много средств в развитие этого вида вооружений.

Министерство обороны России ранее заявило, что этапы госиспытаний ракеты «Циркон» завершатся в 2021 году. Согласно некоторым данным, вооружение поступит на корабли проекта 22350 типа «Адмирал Горшков».