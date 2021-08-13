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Командование ВС США признало лидерство России в сфере гиперзвукового оружия

  /   Обновлено: 13 августа 2021 04:44
Армия
Командование ВС США признало лидерство России в сфере гиперзвукового оружия
youtube.com  /  Наука и технология

Вашингтон, 13 августа. Российская Федерация является лидером в разработке гиперзвукового ракетного вооружения. Об этом заявил глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард.

Американский военачальник также отметил, что военные датчики армии США, которые базируются на земле и в космосе недостаточно хороши для обнаружения гиперзвуковых ракет. Он также отметил, что Россия вкладывает много средств в развитие этого вида вооружений.

Министерство обороны России ранее заявило, что этапы госиспытаний ракеты «Циркон» завершатся в 2021 году. Согласно некоторым данным, вооружение поступит на корабли проекта 22350 типа «Адмирал Горшков».

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