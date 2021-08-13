Российский олимпиец Полянский сдал положительный тест на допинг

Москва, 13 августа. Допинг-тест российского олимпийца-триатлониста Игоря Полянского показал положительный результат на эритропоэтин, сообщает пресс-служба Международной федерации триатлона.

По данным организации, тест на рекомбинантный эритропоэтин (EPO) взяли у российского спортсмена во время «внесоревновательного антидопингового контроля» 21 июля во Владивостоке. В федерацию информация поступила 5 августа из лаборатории, аккредитованной WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Полянский может запросить анализ пробы B, чтобы оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде. Полянского уже отстранили от соревнований, а расследование будет проводиться не только в отношении триатлониста, но и его тренеров.

«Учитывая, что дело находится в стадии рассмотрения, дальнейших комментариев не будет», — подчеркивается в сообщении Международной федерации триатлона.

Игорю Полянскому 31 год. Олимпиада-2020 в Токио стала для него четвертой в спортивной карьере. В триатлоне он занял 43-е место.

Информацию о положительном результате теста на допинг прокомментировали в Федерации триатлона России. В беседе с ТАСС представитель организации подчеркнул, что ФТР «придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил».

Эритропоэтиин — это один из гормонов почек. В медицине его используют как лечебное средство для почечных больных. В качестве допинга в спорте действие препарата обусловлено тем, что он повышает количество гемоглобина в крови, то есть кровь может переносить больше кислорода в организме, повышая выносливость.

Олимпиада, перенесенная с 2020 года из-за пандемии, проходила в Токио с 23 июля по 8 августа. Россия выступала под флагом Олимпийского комитета России из-за допингового скандала. С декабря 2020 года действуют двухлетние санкции: атлетам запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Тем не менее в Токио им разрешили использовать цвета триколора на форме.

Российская команда заняла пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав 20 золотых медалей.