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Россия потеряла одну позицию в рейтинге УЕФА после еврокубковых матчей
Спорт
Россия потеряла одну позицию в рейтинге УЕФА после еврокубковых матчей
pixabay.com

Москва, 13 августа. Шотландия сместила Россию с восьмого места в таблице коэффициентов УЕФА. Это произошло после недавних матчей квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Россия, имея 30,682 балла, занимает сейчас девятое место в рейтинге. Шотландия переместилась на восьмую позицию. У нее в активе 30,700 балла. На десятой строчке в таблице коэффициентов располагается Австрия (29,350 балла).

Российские клубы «Рубин» и «Сочи» вылетели из еврокубков по итогам ответных матчей квалификационного раунда. Казанские футболисты уступили польскому «Ракуву». Команда из Сочи проиграла сербскому «Партизану».

Шансов на выступление в Лиге чемпионов ранее лишился московский «Спартак». Владелец московского клуба Леонид Федун, комментируя проигрыш от португальской «Бенфики», признался, по данным «Царьграда», что чуда не случилось. Российской команде теперь предстоит сыграть в Лиге Европы.

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