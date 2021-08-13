Решетова прокомментировала слухи о романе с бывшим Рианны

Москва, 13 августа. Личная жизнь Анастасии Решетовой после расставания с рэпером Тимати стала объектом для обсуждения. Поклонники гадают, кто стал новым избранником модели.

Решетова неоднократно намекала в соцсети, что у нее появился возлюбленный, однако его личность девушка держит в секрете. На днях поклонники обрадовались: казалось, они смогли выяснить, с кем проводит время модель. Предполагается, что это арабский миллиардер Хассан Джамиль, который в прошлом году расстался с певицей Рианной.

Ходят слухи, что пара провела вместе отдых в Монако, а Хассан Джамиль не сводил с Решетовой влюбленных глаз. Роман с бизнесменом объяснил для фанатов и неожиданный переход модели в ислам. Экс-девушка Тимати стала появляться в хиджабе, поздравлять поклонников с мусульманскими праздниками.

В четверг Решетова, не комментировавшая до этого слухи, решила опровергнуть роман с бывшим Рианны.

«Паблики, вы меня с ума сведете скоро», — написала она, отвечая на вопросы подписчиков о Хассане.

Далеко не все верят пересудам о возможном романе модели и бизнесмена. Некоторые фолловеры выразили мнение, что пиар-команда Решетовой всего лишь решила оживить к ней интерес.

Ранее Решетова поделилась с поклонниками своими секретами красоты. Модель подчеркнула, что ее главный лайфхак — доверять только высококвалифицированным специалистам. В домашних же условиях блогер делает ставку на увлажнение, используя чистую гиалуроновую кислоту.