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Минобороны раскрыто сроки испытаний нового самолета на базе Ил-96-400М
Армия
Минобороны раскрыто сроки испытаний нового самолета на базе Ил-96-400М
wikipedia.org  /  Sergey Riabsev / GFDL 1.2

Москва, 13 августа. Первый полет нового российского «самолета судного дня» запланирован на 2023 год. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Минобороны России подписало контракт на опытно-конструкторскую работу «Звено-ЗС» по созданию новых пунктов управления с ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» еще осенью 2018 года. Сами лайнеры изготавливают в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе, передают «Известия».

ВАСО уже закупается металлом и компонентами для изготовления второго воздушного командного пункта. В его основе будет модернизированный Ил-96-400М с обновленными двигателями ПС-90А1. Лайнеры будут предназначены на случай полномасштабной войны.

Минобороны РФ рассчитывает до конца 2021 года использовать и новые версии лайнеров L-410. Инженеры должны установить самолет на лыжи и поплавковое шасси. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

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