Киев, 13 августа. Депутат Рады Олег Волошин считает, что есть только один способ остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Его он считает пиратским.

Волошин представляет в Раде партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Парламентарий убежден, что завершению строительства «Северного потока — 2» уже не помешать. Есть только одна возможность — масштабный разрыв отношение между США и Германией.

Американцам, по словам депутата, нужно «просто вдрызг» разругаться с немцами и ввести против компаний ФРГ санкции экстерриториального характера. Подобный способ решения задач парламентарий назвал пиратским.

«Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую», — подчеркнул Волошин в эфире телеканала NewsOne.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно назначил Амоса Хохштейна спецпредставителем по вопросам «СП-2». Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эту новость, заявил, по данным «Царьграда», что Вашингтон перешел к следующей фазе борьбы с трубопроводом. Он также посоветовал Берлину не вести переговоры с Хохштейном.