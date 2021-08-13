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Экспертная группа NASA займется расследованием инцидента с «Наукой» на МКС

  /   Обновлено: 13 августа 2021 03:38
Технологии
Экспертная группа NASA займется расследованием инцидента с «Наукой» на МКС
wikipedia.org  /  NASA

Вашингтон, 13 августа. NASA объявило о создании специальной экспертной группы для расследования инцидента с новым российским модулем «Наука» после стыковки с Международной космической станцией.

Группа экспертов, как отметили в NASA, будет сотрудничать с российской стороной. Состав команды определится позже.

«Группа сосредоточится на анализе доступных данных, сотрудничестве с российскими коллегами по любой информации, которая им требуется для оценки», — подчеркнули в американском ведомстве.

Лабораторный модуль «Наука» был запущен с Байконура 21 июля. Через восемь дней он пристыковался к МКС. После стыковки двигатели модуля самопроизвольно включились. Станция из-за этого развернулась на 540 градусов. В NASA тогда сообщили, по данным «Царьграда», что неожиданный кувырок МКС не сказался отрицательно на экипаже. В Роскосмосе пообещали создать специальную комиссию по изучению этого инцидента.

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наука космос мкс nasa
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