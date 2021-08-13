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Политэксперт Ломов похвалил создание системы видеоконтроля для выборов
Общество
Политэксперт Ломов похвалил создание системы видеоконтроля для выборов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 августа. ЦИК принял поставление, согласно которому видеонаблюдение будет сопровождать избирательный процесс более чем в 85 регионах. Однако наблюдает сможет лишь ограниченный круг лиц.

О последствиях такого решения высказался политолог, депутат ЗакС Ленинградской области Алексей Ломов в беседе с редакцией «ПолитЭксперта». В первую очередь он отмечает, что следить за избирательным процессом должны специально обученные люди, которым можно доверить наблюдение и которые исключат все нарушения.

«Ограниченный доступ к видеонаблюдению поможет убрать неверные интерпретации. При этом даст вариант прозрачности. В этот раз ведется беспрецедентная подготовка ко дню голосования», — отмечает политолог.

Ломов подчеркивает, что на сегодняшний момент внедряется невиданный ранее механизм проведения выборов. Нововведения гарантируют открытые и честные выборы с возможностью их проведения в условиях пандемии.

«В целом мы выходим на новый уровень. Я, вообще, рассчитываю, что хотя бы лет через пять вообще уйдем в онлайн...» — рассказывает Ломов.

Он отмечает, что «Госуслуги» уже хорошо показали себя при сборе подписей. По его словам, главное в этом деле — готовность самих людей.

Однако не все довольны работой системы выборов в России. Например, политолог Голубь разочарован недопуском «Родины» к участию в выборах.

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выборы видеонаблюдение ломов
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