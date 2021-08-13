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Байдену указали на главную ошибку в вопросе «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 13 августа 2021 03:35
Политика
Байдену указали на главную ошибку в вопросе «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

, 13 августа. Президент США Джо Байден допустил большую ошибку, поставив отношения с Германией выше российского фактора в вопросе строительства «Северного потока — 2».

Решение по «Северному потоку — 2» должно было приниматься с учетом последствий российского рычага и способности Москвы использовать газопровод для влияния на Украину и Европу, считает экс-посол США на Украине Уильям Тейлор. Однако Белый дом поставил на первое место отношения Вашингтона и Берлина, уделив недостаточно внимания российскому фактору, отметил американский дипломат.

«Думаю, что там меньше внимания уделяли российскому фактору, а больше — американо-немецкому. И это был неправильный расчет», — заявил Тейлор в интервью «Главкому».

Российская сторона неоднократно призывала другие страны отказаться от попыток политизировать запуск «Северного потока — 2». В Москве подчеркивали, что газопровод принесет пользу не только России, но и Европе.

Строительство «Северного потока — 2» стремительно движется к завершению. Первая нитка морского участка газопровода уже достроена, полностью укладку труб должны закончить до конца месяца.

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