Полиция сообщила о шести погибших при стрельбе в английском Плимуте

Плимут, 13 августа. Минимум шесть человек погибли после стрельбы в английском городе Плимут. Об этом сообщила местная полиция.

По информации полиции, двое женщин и мужчин погибли на месте происшествия, также был убит один из сотрудников полиции. Позже еще один пострадавший скончался в больнице. Отмечается, что стрельба не связана с террористами. На месте работают сотрудники полиции, ведется расследование.

Британские СМИ ранее сообщали о пяти погибших в результате перестрелки в городе Плимут. Отмечается, что территория происшествия была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Сотрудники скорой помощи также работают на месте происшетсивя.