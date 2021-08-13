SCMP: США послали сигнал России, «взорвав» свой авианосец

Пекин, 13 августа. Завершение ВМС США взрывоударных испытаний авианосца USS Gerald R. Ford является сигналом Китаю и России, пишет китайское издание South China Morning Post (SCMP).

В минувшие выходные в Атлантическом океане у побережья Флориды состоялись заключительные (третьи по счету) корабельные ударные испытания атомного авианосца USS Gerald R. Ford, который СМИ называют самым передовым. Согласно заверению официальных властей, судно не получило значительных повреждений, а ущерб оказался меньше, чем ожидалось.

Во время испытаний под водой взорвали 18 тонн взрывчатых веществ. Это эквивалентно землетрясению магнитудой 3,9. Целью было — проанализировать воздействие взрыва на судно, приводит перевод китайского издания «ПолитРоссия».

По данным SCMP, в ходе испытаний подтвердилось, что Gerald R. Ford в состоянии противостоять ударам и способен работать в экстремальных условиях. Автор издания выразил мнение, что попытка США взорвать свой авианосец — это желание Пентагона послать сигнал КНР и России, что американские авианосцы обладают сверхустойчивостью, и они способны противостоять китайскому и российскому противокорабельному оружию.

Ранее сообщалось, что взрыв во время испытаний американского авианосца спровоцировал землетрясение магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера у побережья Флориды. В ближайшие шесть месяцев авианосец будет проходить ходовые испытания. Ожидается, что он поступит в состав ВМС США в 2022 году.