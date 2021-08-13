Подавляющее число россиян назвали себя патриотами

Москва, 13 августа. Почти 80% жителей России считают себя патриотами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного экспертами Института социальных исследований.

Большая часть опрошенных назвала предметом гордости научные и спортивные достижения. Особенно респонденты выделили успешное выступление российской сборной на Олимпиаде-2020 в Токио.

Директор Института новейших государств Мартынов Алексей в беседе с Пятым каналом, отметил, что россияне гордятся не только победами спортсменов и достижениями ученых, но и в общем тем, что они живут «в самой большой и мощной стране в мире».

«Это построили люди. Это мы построили. Построили наши деды, наши прадеды и так далее», — подчеркнул Мартынов.

Гордость у жителей России вызывают и их великие соотечественники, к которым опрошенные отнесли Петра Первого, Александра Пушкина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и Сергея Королева.

Ранее на этой неделе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что считает патриотизм и службу Отечеству неразделимыми вещами. В качестве примера настоящих патриотов России глава военного ведомства привел виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, а также музыканта Булата Окуджаву, поскольку те очень любили Россию.