СК РФ установил причастность жителя Кирова к угрозам прокурору по делу Навального

Москва, 13 августа. Житель Кирова признался, что это он угрожал прокурору, участвовавшему в судебном заседании по отмене условного срока осуждения Алексею Навальному, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее Главное следственное управлении СК РФ возбудило уголовное дело после угроз убийством через интернет прокурору отдела гособвинителей прокуратуры Москвы. Данный работник прокуратуры участвовал в судебном заседании, на котором рассматривалась возможность отмены условного срока Навальному.

Удалось установить, что угрозы оставлял житель Кирова. Вместе с сотрудниками управления «К» МВД России следователи провели обыски по местам проживания и работы подозреваемого.

«Подозреваемый в ходе допроса дал подробные признательные показания об обстоятельствах совершения преступления», — сообщили в СК РФ, добавив, что сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения по ч. 2 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении прокурора в связи с осуществлением правосудия).

Решением Симоновского суда Москвы 2 февраля было удовлетворено ходатайство ФСИН о замене Навальному 3,5 года условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Причиной стали многочисленные нарушения условий отбывания наказания. Сейчас блогер отбывает наказание в ИК-2, расположенной в городе Покрове Владимирской области.