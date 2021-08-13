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Политолог Ломов возмутился снятием партии «Родина» с выборов в Петербурге
Политика
Политолог Ломов возмутился снятием партии «Родина» с выборов в Петербурге
Prt Scr youtube.com  /  Partia Rodina

Санкт-Петербург, 13 августа. Партия «Родина» может иметь хороший юридический путь. Такое заявление сделал политолог Алексей Ломов после отказа в регистрации партийного списка.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение отказать «Родине» в регистрации списка кандидатов в депутаты ЗакС Петербурга. Причиной стали якобы выявленные нарушения в подписях.

При этом многие политические деятели отмечают, что избирком препятствовал «Родине» даже во время агитационной кампании. Как пример можно привести Татьяну Буланову, которой не разрешили продвигать проект «Ленинградская надбавка» с помощью уличных баннеров. Сожаление по поводу таких действий выразил известный по юмористическому сериалу «Осторожно, модерн!» актер Сергей Рост в интервью «ПолитРоссии».

«Мне кажется, выборы должны быть честными», — заявил Рост.

Он заметил, что Буланову, как и других честных кандидатов, нужно было зарегистрировать. Он посочувствовал политикам и порекомендовал партийным юристам обратиться в ЦИК.

Кроме того, Рост подтвердил свое желание проголосовать за Буланову, если такая возможность появится. По его словам, он ей симпатизирует и надеется, что ЦИК разберется в ситуации.

Информация о предвыборной ситуации в Петербурге возмутила многих общественников. Так, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказался о ситуации после отказа в регистрации партии «Родина».

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выборы родина политолог
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