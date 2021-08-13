ФАН опроверг информацию о незаконной установке ГБО во взорвавшемся автобусе

Воронеж, 13 августа. Владелец рейсовой маршрутки, которая взорвалась в Воронеже 12 августа, не был замешан в незаконной установке газобаллонного оборудования. Такие данные передали источники ФАН.

Ранее в СМИ появились данные, что перевозчик незаконно устанавливал ГБО на свои автобусы. Однако близкий к региональной администрации источник ФАН опроверг такую информацию. За владельцем числилась лишь несогласованная установка, следы которой обнаружили в 2015 году.

Региональная администрация также не располагает данными о «незаконной установке оборудования». Несмотря на это, с уверенностью заявить о неимении ГБО на борту рейсового автобуса можно будет лишь после экспертизы.

Дело о взрыве автобуса в Воронеже взял под личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Из Москвы на место ЧП была направлена группа криминалистов для выяснения полных обстоятельств и причин произошедшего.