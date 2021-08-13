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Видео салона взорвавшегося в Воронеже автобуса опубликовали на YouTube
Происшествия
Видео салона взорвавшегося в Воронеже автобуса опубликовали на YouTube
vk.com  /  МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ

Воронеж, 13 августа. Видеозапись, на которой видно салон взорвавшегося в центре Воронежа маршрутного автобуса, опубликована в интернете на видеохостинге YouTube.

Предположительно источник произошедшего взрыва был расположен в конце салона, снизу. Согласно предварительным данным, маршрутка взорвалась из-за утечки газа в ГБО автомобиля.

Глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин лично контролирует следствие по данному происшествию. Председатель Следкома направил к месту событий группу опытных криминалистов, которые окажут содействие в установке причин трагичного ЧП.

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