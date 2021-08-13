Видео салона взорвавшегося в Воронеже автобуса опубликовали на YouTube

Воронеж, 13 августа. Видеозапись, на которой видно салон взорвавшегося в центре Воронежа маршрутного автобуса, опубликована в интернете на видеохостинге YouTube.

Предположительно источник произошедшего взрыва был расположен в конце салона, снизу. Согласно предварительным данным, маршрутка взорвалась из-за утечки газа в ГБО автомобиля.

Глава СК Российской Федерации Александр Бастрыкин лично контролирует следствие по данному происшествию. Председатель Следкома направил к месту событий группу опытных криминалистов, которые окажут содействие в установке причин трагичного ЧП.