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Чудо: парень в последний момент спас девушку от взрыва в Воронеже

  /   Обновлено: 13 августа 2021 02:18
Происшествия
Чудо: парень в последний момент спас девушку от взрыва в Воронеже
rkomi.ru  /  Официальный портал Республики Коми

Воронеж, 13 августа. В центре Воронежа в маршрутном такси произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 18 человек. Всего в автобусе находились 35 пассажиров.

Как минимум трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одна женщина от полученных травм умерла в реанимации. Детей среди пострадавших нет. На месте работают специалисты и сотрудники правоохранительных органов.

В Сети появились видеозаписи произошедшего. На одной из них пользователи социальных сетей рассмотрели, как молодой парень в самый последний момент отговорил свою спутницу садиться в маршрутку, в которой через несколько секунд произошел взрыв.

«Девушка может считать знакомого своим ангелом хранителем, ведь именно он переубедил ее садиться в эту маршрутку за несколько секунд до взрыва», — заметил Никита Беляков.

«Как парню с девушкой повезло-то, успели отойти...да и женщине тоже», — сообщил Алексей Алексеев.

«Заметили, как парень в последний момент отговорил девушку садиться в маршрутку, которая потом взорвалась. Она рукой указала на этот автобус, а он ее повел за собой в другой. Это их и спасло. Чудо», — отметил Дмитрий Донских.

Очевидцы ранее рассказали о первых минутах после взрыва автобуса в Воронеже. Люди в панике начали разбегаться в стороны, а осколки разлетелись по всей проезжей части.

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