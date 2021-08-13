Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 августа 02:54
02:50
Происшествия
Видео с места взрыва автобуса в Воронеже появилось в распоряжении ФАН
02:42
Происшествия
Следственный комитет обнародовал видео с места взрыва автобуса в Воронеже
02:37
Общество
Журналист Наумов увидел нарушения избирательного процесса в Петербурге
02:35
Происшествия
Видео салона взорвавшегося в Воронеже автобуса опубликовали на YouTube
02:32
Происшествия
ФАН опроверг информацию о незаконной установке ГБО во взорвавшемся автобусе
02:11
Происшествия
Чудо: парень в последний момент спас девушку от взрыва в Воронеже
02:10
Происшествия
Взорвавшийся автобус в Воронеже пытались недавно продать через «Авито»
02:00
Происшествия
Керчь готовится к сильному наводнению, улицы города уже подтоплены
01:58
Происшествия
НАК рассматривает несколько версий взрыва маршрутки в центре Воронежа
01:32
Происшествия
Очевидец взрыва автобуса в Воронеже предоставил свою версию событий
Все новости

Взорвавшийся автобус в Воронеже пытались недавно продать через «Авито»

  /   Обновлено: 13 августа 2021 02:21
Происшествия
Взорвавшийся автобус в Воронеже пытались недавно продать через «Авито»
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Воронеж, 13 августа. Маршрутный автобус, который взорвался в центре Воронежа, был обнаружен в электронном сервисе размещения объявлений «Авито».

Объявление о продаже модели транспорта Паз4234-04 с пробегом 430000 км было выставлено в сервисе. Номер государственного регистрационного знака и номер маршрута автобуса, который был выставлен на площадке «Авито», совпадают с тем, что взорвался в центре Воронежа.

Взорвавшийся автобус в Воронеже пытались недавно продать через «Авито»
Pr Scr Авто.ру  / 

Взорвавшийся автобус в Воронеже пытались недавно продать через «Авито»
Pr Scr Авто.ру  / 

Пассажиры маршрутки в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести. Согласно предварительным данным, причиной трагического происшествия послужила неисправность установленного газобалонного оборудования.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Взорвавшийся автобус в Воронеже пытались недавно продать через «Авито»
взрыв воронеж автобус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru