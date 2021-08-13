Взорвавшийся автобус в Воронеже пытались недавно продать через «Авито»

Воронеж, 13 августа. Маршрутный автобус, который взорвался в центре Воронежа, был обнаружен в электронном сервисе размещения объявлений «Авито».

Объявление о продаже модели транспорта Паз4234-04 с пробегом 430000 км было выставлено в сервисе. Номер государственного регистрационного знака и номер маршрута автобуса, который был выставлен на площадке «Авито», совпадают с тем, что взорвался в центре Воронежа.

Pr Scr Авто.ру /

Pr Scr Авто.ру /

Пассажиры маршрутки в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести. Согласно предварительным данным, причиной трагического происшествия послужила неисправность установленного газобалонного оборудования.