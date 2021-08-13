Следственный комитет обнародовал видео с места взрыва автобуса в Воронеже

Воронеж, 13 августа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил к месту взрыва маршрутного автобуса в Воронеже команду опытных криминалистов. Ведомство публикует видео с места ЧП.

Правоохранители следственного управления регионального СК Российской Федерации провели осмотр места происшествия. Сотрудниками было инициировано уголовное производство по признакам нарушения правил перевозки пассажиров, в результате которого был причинен вред гражданам.

Одна из пассажирок взорвавшегося автобуса в результате инцидента была госпитализирована с оторванной конечностью. Врачам не удалось спасти жизнь девушки.