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Следственный комитет обнародовал видео с места взрыва автобуса в Воронеже
Происшествия
Следственный комитет обнародовал видео с места взрыва автобуса в Воронеже
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Воронеж, 13 августа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил к месту взрыва маршрутного автобуса в Воронеже команду опытных криминалистов. Ведомство публикует видео с места ЧП.

Правоохранители следственного управления регионального СК Российской Федерации провели осмотр места происшествия. Сотрудниками было инициировано уголовное производство по признакам нарушения правил перевозки пассажиров, в результате которого был причинен вред гражданам.

Одна из пассажирок взорвавшегося автобуса в результате инцидента была госпитализирована с оторванной конечностью. Врачам не удалось спасти жизнь девушки.

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