НАК рассматривает несколько версий взрыва маршрутки в центре Воронежа

Воронеж, 13 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отрабатывает разные версии инцидента с автобусом. Маршрутка с пассажирами взорвалась в центре Воронежа вечером 12 августа.

Травмы различной степени тяжести в результате взрыва получили 18 человек. Одной женщине оторвало голени, она скончалась в больнице. Личность погибшей в настоящее время устанавливается, на вид ей около 35 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии, расследованием займутся криминалисты и следователи из Москвы. Его ход взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Столичные правоохранители осмотрят место происшествия для дальнейшего выяснения обстоятельств и причин ЧП.