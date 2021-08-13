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НАК рассматривает несколько версий взрыва маршрутки в центре Воронежа

  /   Обновлено: 13 августа 2021 02:06
Происшествия
НАК рассматривает несколько версий взрыва маршрутки в центре Воронежа
ТАСС  /  Кристина Бражникова/ТАСС

Воронеж, 13 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) отрабатывает разные версии инцидента с автобусом. Маршрутка с пассажирами взорвалась в центре Воронежа вечером 12 августа.

Травмы различной степени тяжести в результате взрыва получили 18 человек. Одной женщине оторвало голени, она скончалась в больнице. Личность погибшей в настоящее время устанавливается, на вид ей около 35 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии, расследованием займутся криминалисты и следователи из Москвы. Его ход взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Столичные правоохранители осмотрят место происшествия для дальнейшего выяснения обстоятельств и причин ЧП.

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