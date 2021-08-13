Пользователи Сети нашли «вора» после взрыва маршрутки в Воронеже

Воронеж, 13 августа. В социальных сетях наблюдательные граждане заметили, что один из «зевак» после взрыва маршрутки присвоил себе чужой телефон.

В четверг вечером в центре Воронежа в маршрутном такси произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 18 человек.

В свою очередь пользователи соцсетей заметили странность в действиях одного из гражданина, который оказался возле автобуса после взрыва. Люди утверждают, что человек в камуфляжной форме, подойдя к маршрутке, увидел валяющийся на земле мобильный телефон. После того, как неизвестный поднял аппарат, он положил его себе в карман.

«Никто не заметил, как парень в камуфляже из вылетевшей сумки, взял айфон, положил к себе в карман и пошел как ни в чем не бывало. Если что, на видео это есть», — написал Иван Корчагин.

«Пострадавшим — здоровья. А челу в камуфляже, который телефон подобрал, искренне рекомендую его вернуть владельцу. Тырить вещи при подобных происшествиях — очень плохо. Можно сказать — крысятничество», — заявила Юлия Дорохова.

«Капец. А этого гада, что телефон подрезал, нужно найти. В такое происшествие щипнуть телефон. А, может, родня будет звонить, человеку», — отметил Артем Кумбарули.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело после взрыва в воронежской маршрутке. Перевозчика подозревают в оказании услуг, несоответствующим требованиям безопасности.