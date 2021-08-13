Очевидец взрыва автобуса в Воронеже предоставил свою версию событий

Воронеж, 13 августа. Один из очевидцев трагедии в Воронеже в интервью ФАН заявил, что эпицентр находился в салоне транспортного средства.

По его словам, если бы произошел взрыв газа, то пассажиры маршрутки выбегали бы из салона не в осколках, а объятые пламенем. Очевидец сообщил, что не навязывает свое мнение, однако уверен, что разобраться в ситуации можно замедлив видеозапись инцидента.

«Эпицентр находился в автобусе», — уверен Дмитрий.

ЧП в Воронеже случилось вечером 12 августа. При взрыве автобуса пострадало 18 человек, один погиб. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.