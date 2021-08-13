Жительница Воронежа пожаловалась на ужасное состояние автобусов

Воронеж, 13 августа. Автобусы в Воронеже ездят на голой резине. Об этом рассказала жительница города Мария после ЧП с маршруткой.

Муж Марии ранее работал на одном из городских маршрутов. О беспределе, который творится в работе общественного транспорта в Воронеже, она знает не понаслышке.

«Там ГАЗели ездят на голой резине. Муж пришел к механику — говорит что надо поменять, тот ему отвечает, что замены нет. При этом остаток протектора на исходе, есть боковой корд», — рассказала женщина в беседе с Федеральным агентством новостей.

Часто, по словам Марии, нарушается режим труда и отдыха. Некоторым водителям приходится работать по 28 дней в месяц.

Взрыв маршрутки произошел в центре Воронежа в четверг, 12 августа. Пострадали, по последним данным, 18 человек. Одна женщина от полученных травм скончалась в реанимации.