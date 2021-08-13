Жители Воронежа рассказали о первых минутах после взрыва в автобусе

Воронеж, 13 августа. Осколки и обломки автобуса, разбросанные взрывной волной, долетели до противоположной стороны улицы. В первые минуты люди в панике бросились бежать.

Маршрутное такси с пассажирами взорвалось у торгового центра «Галерея Чижова» в Воронеже. Очевидцы рассказывают, что звук был очень громкий, напоминающий «удар снаряда о стену», передает РИА Новости. Всю проезжую часть засыпало стеклом, некоторые фрагменты даже долетели до противоположной стороны улицы.

«Осколки — у меня детей укрыла жена. На той остановке были мы, напротив. Осколки долетели аж до бизнес-центра», — рассказал очевидец, который во время взрыва стоял на другой стороне улицы с женой и детьми.

Мужчина почувствовал едкий запах, когда зашел в салон автобуса. Пол был настолько горячим, что на нем было невозможно стоять.

Ранее стало известно, что взорвавшийся автобус должен был прекратить перевозки еще весной 2021 года. Несмотря на это собственник так и не заменил «старенькие ПАЗики».