Отец Бритни Спирс добровольно отказался от опекунства звездной дочери

Лос-Анджелес, 13 августа. Джеймс Спирс согласился отказаться от опеки над своей дочерью, популярной певицей Бритни Спирс, которая требовала свободы через суд.

Джеймс подал в суд ходатайство о его отстранении от роли опекуна. Адвокат Спирса уточнил, что причиной стала публичная битва с дочерью, хотя реальных оснований для отставки нет.

Бритни находится под опекой своего отца Джеймса Спирса с 2008 года. Тогда звезда попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками на фоне нервного срыва. Отец полностью контролирует жизнь 39-летней дочери: финансы, перемещения, круг общения и так далее. Она продолжает записывать альбомы и выступать, но всеми доходами от ее творческой деятельности распоряжается Джеймс.

instagram.com / @britneyspears

В июне этого года певица впервые сделала публичное заявление в суде по делу о принудительной опеке. Бритни пожаловалась, что не владеет своей жизнью и что хочет вернуть свои права. По ее словам, опекуны давали ей литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет. Кроме того, ей запрещали избавиться от внутриматочной спирали, чтобы та не могла иметь детей.

Суд тогда встал на сторону Джеймса. В новом иске поп-дива попросила передать все опекунские полномочия финансисту компании Certified Strategies Inc. Джейсону Рубину. Именно ему Бритни Спирс готова доверить свое состояние, которое оценивается в 58 млн долларов.

Второе заседание по делу певицы должно состояться 13 декабря.