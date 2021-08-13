Губернатор Гусев осматривает место взрыва автобуса в центре Воронежа

Воронеж, 13 августа. Главой Воронежской области Александром Гусевым, который прервал свой отпуск, производится осмотр места взрыва маршрутного автобуса в центре столицы региона.

Следком России уже направил своих сотрудников-криминалистов к месту инцидента. Специалистами будет проведен ряд следственно-оперативных мероприятий, по итогам которых будут установлены причины и обстоятельства приведшие к трагедии.

Расследование по факту взрыва глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль. Известно, что инцидент уже унес жизнь одного из пассажиров маршрутного автобуса.