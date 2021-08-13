Количество пострадавших после взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до 18 человек

Воронеж, 13 августа. Взрыв рейсовой маршрутки произошел вечером 12 августа в Воронеже. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 18 человек, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ранее поступали данные о 14 пострадавших в результате взрыва. В реанимации скончалась одна из травмированных девушек – ей оторвало треть нижней голени.

Инцидент со взрывом маршрутки в Воронеже взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Из Москвы была направлена группа квалифицированных криминалистов для выяснения точной причины и обстоятельств происшествия.