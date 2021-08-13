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Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео

  /   Обновлено: 13 августа 2021 00:37
Происшествия
Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео
Pr Scr youtube.com  /  RT на русском

Воронеж, 13 августа. Видео, на котором запечатлен момент взрыва в пассажирском автобусе в центре Воронежа, опубликован в Сети. Его разместили в группе «Типичный Воронеж» соцсети «ВКонтакте».

По последним данным, в результате ЧП погибла женщина, которой оторвало ногу. Еще 18 человек получили травмы различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Всем пострадавшим в результате взрыва автобуса окажут необходимую помощь, пообещали власти Воронежской области. Также известно, что в Воронеже организуют тотальную проверку пассажирского транспорта.

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