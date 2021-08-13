Список пассажиров взорвавшегося в Воронеже автобуса появился в распоряжении ФАН

Воронеж, 13 августа. Более десяти человек пострадали в результате взрыва автобуса в Воронеже. В распоряжении СМИ оказался предварительный список из 12 имен людей, которые находились в салоне маршрутки.

Всего в инциденте, по предварительной информации, пострадали 18 человек. ФАН публикует имена пассажиров автобуса и информацию об их состоянии.

Ангелина Стецко, 1997 г.р., травматическая эрозия роговицы правого глаза, осколочные ранения нижних конечностей, состояние средней тяжести.

Елена Татаринцева, 2002 г.р., контузия, баротравма, состояние средней тяжести.

Татьяна Лихачева, 1952 г.р., раны обеих голеней, посттравматический отит, состояние средней тяжести.

Людмила Золотарева, 1979 г.р., контузия, баротравма, состояние средней тяжести.

О. Лазарева, 1964 г. р., посттравматический отит, состояние средней тяжести.

Татьяна Иванова, 1966 г.р., открытый перелом левого бедра, состояние тяжелое.

Ирина (около 50 лет), потеряла нижнюю треть голени, умерла.

Никита Овчинников, 2000 г.р., посттравматический отит, состояние средней тяжести.

Надежда Дедова, 1972 г.р., посттравматический отит, состояние средней тяжести.

Ю. Петрухин, 1988 г. р.Посттравматический отит Состояние средней тяжести

Н. Елизаров 1987 г.р., посттравматический отит, состояние ближе к удовлетворительному, отправили на амбулаторное лечение.

Евгения Булынева, 2003 г.р., ушиб легкого, состояние тяжелое.

С. Морозова, 1991 г. р., контузия, баротравма, состояние средней тяжести.

А. Каширина, 2000 г. р., посттравматический отит, самообращение.

Е. Глущенко, 1993 г.р., посттравматический отит, состояние ближе к удовлетворительному, отправили на амбулаторное лечение.

В. Герасименко 1999 г.р., рванная рана голени, ушиб легкого, состояние средней тяжести.

Анастасия Яриименко, 1999 г.р.

Татьяна Волкова, 1983 г.р., множественные ссадины и ожоги первой степени, лица и конечностей.

Экстренные службы ранее сообщили о гибели одной из пассажирок рейсового автобуса в Воронеже. Во время взрыва женщина лишилась обеих ног, она умерла в реанимации.