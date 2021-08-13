Лишившаяся ноги при взрыве автобуса в Воронеже девушка скончалась в реанимации

Воронеж, 13 августа. Девушка, которой оторвало ногу в результате взрыва автобуса в центре Воронежа, скончалась в больнице. Соответствующую информацию привели в экстренных службах.

По неподтвержденным данным, погибшей было 35 лет. Ей оторвало треть нижней голени после взрыва, который прогремел в центре Воронежа вечером 12 августа. В результате ЧП пострадали по меньшей мере 13 человек и один погиб.

Всех пострадавших распределили по четырем больницам. Сейчас большая часть из них находится в БСМП №1. Состояние троих оценивалось как тяжелое, один человек находился в операционной. Состояние других пятерых врачи оценивали как средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, так же двум людям госпитализация не понадобилась.

Два человека были доставлены в ожоговое отделение ВОКБ №1. Один из них имеет ожоги 1-2 степени и находится в состоянии средней степени тяжести. У другого диагностированы поверхностные ожоги. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

Один пострадавший с травмами нижних конечностей был доставлен в областную офтальмологическую больницу, ему оказана необходимая помощь. Он был перевезен в БСМП №10, состояние пострадавшего оценивается как среднее.