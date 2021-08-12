Неисправность в ГБО является основной версией взрыва автобуса в Воронеже

Воронеж, 12 августа. Основной версией взрыва автобуса в центре Воронежа, которую рассматривают власти, является неисправная система газобалонного оборудования.

Замглавы Центра медицины катастроф Воронежской области сообщил, что в результате инцидента пострадало 14 пассажиров. Из-за произошедшего губернатор Воронежа дал распоряжение провести проверку в каждом автопарке перевозчиков.

Одна из женщин, находившаяся в момент хлопка в транспорте, потеряла нижнюю конечность. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб а также специалисты ФСБ.