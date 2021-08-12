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Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита на топливном рынке России

  /   Обновлено: 12 августа 2021 23:48
Экономика
Минэнерго сообщило об отсутствии дефицита на топливном рынке России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 августа. Внутренний рынок России полностью обеспечен топливом. Дефицита не наблюдается. Об этом рассказали в Минэнерго.

Министерство отреагировало на рекордный рост биржевой стоимости бензина АИ-92. Было отмечено, что поводы для ажиотажного спроса на топливо на бирже отсутствуют.

«Минэнерго России совместно с ФАС России продолжают держать ситуацию на особом контроле и с учетом обозначенных факторов не видят поводов для ажиотажного спроса на бирже», — сказано в сообщении.

Федеральная антимонопольная служба уже провела внеплановые проверки нефтетрейдеров. Анализ полученных сведений выявит возможные нарушения. После этого будут приняты соответствующие меры реагирования.

Стоимость бензина марки АИ-92 ранее достигла отметки в 58,031 тысячи рублей за тонну. Речь идет о новом рекорде.

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